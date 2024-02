Braunschweig. Zu Gast in der heutigen Folge ist Rilana Sandelmann, Co-Geschäftsführerin bei Undercover. Themen: Festival-Gelände, Konzerte und mehr.

Zu Gast in der heutigen Folge ist Rilana Sandelmann, neue Co-Geschäftsführerin bei Undercover. Das Unternehmen kennt ihr sicherlich von Konzerten in Braunschweig, wie den Raffteich-Bad-Open-Airs. Mit ihr hat Joschka darüber gesprochen, wie sie Künstler nach Braunschweig holen, welche Anekdote sie mit Rapper Marteria erlebte und was sie von einem Festival-Gelände für Braunschweig hält.