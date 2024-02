Zu Gast in der heutigen Folge ist Christian Ahmo. Chris ist Fitnesstrainer, Ernährungsberater und bezeichnet sich manchmal auch als der „breiteste Calisthenics-Athlet Deutschlands“. Mit Chris hat Joschka darüber gesprochen, was ihr beachten müsste, wenn ihr 2024 endlich mit eurer Fitness durchstarten wollt, welche Übungen wann Sinn machen, welche Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind und welche Fitness-Mythen in den Sozialen Netzwerken kursieren. Am Ende fordert Joschka ihn zudem zum Armdrücken heraus. Links: Spotify-Playlist: https://tinyurl.com/y86kk8rc Schreibt uns bei Yes BS auf Instagram: https://www.instagram.com/_yesbs/