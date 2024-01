Benjamin Kessel erlebt seinen ersten Transferwinter als Sport-Verantwortlicher und hinterlässt dabei gute Eindrücke, sagen Lars und Leo. Drei sind weg, einer ist gekommen. Dass Kessel seine Ankündigungen in die Tat umsetzt und zwar zügig, das kommt gut an. Im Verein ist er innerhalb kurzer Zeit zum starken Mann geworden. Ob ihm das selbst so behagt? Und überhaupt bewusst ist? Das und mehr klären wir im Löwengebrüll.