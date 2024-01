Was macht guten Sex aus? Wildheit? Dauer? Orgasmus? Im Sexpodcast „Ich frage für einen Freund“ stellen Sexexpertin Katrin Hinrichs und Journalist Hajo Schumacher einen erotischen Fahrplan vor, mit dem langgediente Paare wieder zueinander finden, die sich in gemeinsamer Einsamkeit eingerichtet haben. Sex, weiß Katrin Hinrichs, stillt zuallererst das menschliche Urbedürfnis nach Nähe und Verbindung. Um sich neu zu entdecken, plädiert die Hamburger Sextherapeutin für einen straffen Terminkalender und klare Zuständigkeiten, erklärt das erotische Spiel „Wunsch`Dir was“ und rät zum großzügigen Gebrauch des Ölkännchens. Und was ist guter Sex? Der, von dem man nie genug bekommen kann.