Zu Gast in der heutigen Folge ist Evren Songürer, besser bekannt DJ Evolution. Wer in Braunschweig regelmäßig feiern geht, wird sicher schon mal in einem Club getanzt haben, wo er auflegt. Aktuell ist “Evo“ Mitbetreiber des Eule/XO. Außerdem ist er als Künstlermanager aktiv, hat das Kaffeehaus am Cyriaksring mitbegründet und vieles mehr. Im Podcast erfahrt ihr, wie sich die Partyszene aus seiner Sicht in Braunschweig entwickelt hat, warum ihr selbst beim Shoppen mit seiner Musik in Kontakt gekommen seien könntet und warum Evo mehr ist, als bloß ein DJ.