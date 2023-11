Zu Gast in der heutigen Folge ist Lena Franz. Lena ist 25 Jahre alt und Schaustellerin. Ihr Familie betreibt unter anderem den Hühnerstall und die Roßhütte auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt. Den Rest des Jahres ist die Familie in ganz Norddeutschland unterwegs auf den Jahrmärkten, Lena ist meist für eine Spielhalle mit Greifautomaten und Co. zuständig. In der Folge sprechen wir darüber, was man als Schausteller alles können muss, wie es ist auf Reisen aufzuwachsen und welchen Geheimtrick Lena hat, um sich auf dem Weihnachtsmarkt warmzuhalten.