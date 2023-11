Deutschlands bekanntester Profiler Axel Petermann spricht über die Jagd nach Mördern und seine spektakulärsten Fälle – von A bis Z.

Ein Leben mit Mord und Totschlag: Axel Petermann ist Experte dafür, neue Spuren an alten Tatorten zu entdecken und zu deuten, um daraus Rückschlüsse auf Täter zu treffen. Seine Profession ist die Verhaltensforschung an Mördern und anderen Schwerkriminellen, die noch nicht gefasst werden konnten. Damit hat er es zu Ruhm gebracht als Deutschlands bekanntester Profiler. Als Bremer Kriminalpolizist begann er 1999 eine Ausbildung zum „zertifizierten polizeilichen Fallanalytiker“ und mit dem Aufbau der Dienststelle „Operative Fallanalyse“, deren Leiter er bis zu seiner Pensionierung 2014 war. Im Ruhestand ist er noch lange nicht: Weiterhin versucht er im Auftrag von Angehörigen, ungelöste Verbrechen aufzuklären, aber auch mögliche Anhaltspunkte für die Unschuld von Verurteilten zu finden. Daneben ist der 71-Jährige erfolgreicher Autor von True Crime-Sachbüchern und -Romanen. Sein aktuelles Buch heißt „Im Kopf des Bösen - Der Sandmann“.

Der Thriller ist Teil der neuen Crime-Box unseres Verlags. Axel Petermann ist ein Stammgast bei „Tatort Niedersachsen“. In Folge 37 sprach er über den Fall Heike Rimbach. Sie war eine junge Frau aus Lüttgenrode am Harz, die 1995 außerordentlich brutal getötet wurde - ein Verbrechen, das bis heute unaufgeklärt ist. In einer Sonderfolge, der 3-teiligen Reihe „Interview mit einem Mörder“, ordnete er als Experte die Erklärungsversuche für die Tat und Gewaltfantasien eines verurteilten Frauenmörders ein.

In der neuen Episode 57 von „Tatort Niedersachsen“ mit dem Titel „Das ABC des Todes Teil 2 - der Mindhunter“ spricht Petermann mit Redakteur Hendrik Rasehorn über fantasiegesteuerte Taten, über Serienmörder und Einzeltäter, worüber er sich mit Dominas und Bankräubern unterhält, wie weit er bei Selbstversuchen geht, um Verbrechen zu rekonstruieren, sowie über Fälle, die ihn bis heute beschäftigen. Darunter ist der Mord mit einem transportablen Krematorium. Dieser neue Podcast ist eine Frage-und-Antwort-Debatte entlang der Buchstaben des Alphabets. Im „ABC des Todes Teil 1 - der Leichenflüsterer“ sprach unsere Redaktion übrigens mit dem Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel über dessen schlagzeilenträchtigen Fälle.