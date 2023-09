Episode 66: Kurve contra Vollmann und Nürnberg als gutes Omen für Eintracht

In der 67. Folge unseres Podcasts "Löwengebrüll" war Eintracht Braunschweigs Torwart-Legende Jasmin Fejzic zu Gast bei Sportredakteur Lars Rücker. Der Torwart hat in diesem Sommer seine Karriere beendet und ließ diese in unserem Aufnahme-Studio Revue passieren. Unter anderem sprach Fejzic über die Rettung mit André Schubert, nasse Schuhe in Wolfsburg, ein angebliches Angebot von Inter Mailand und seine Spieler- und Trainer-Idole. Seit diesem Sommer ist er in verschiedenen Funktionen im Nachwuchs der Eintracht tätig.