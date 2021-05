Feuerwehrhaus Meerdorf – Baubeginn noch in diesem Jahr

Neben der Mehrzweckhalle wird das Feuerwehrhaus gebaut. Es wird nicht an die Halle angebaut, sondern frei stehen.

Wendeburg. Um größere und kleinere Bauvorhaben geht es in Wendeburg. In Meerdorf soll noch in diesem Jahr mit dem Bau des Feuerwehrhauses begonnen werden.