DRK Wendeburg unterstützt Computer-Projekt

Und gleich noch eine Erfolgsmeldung im Wendeburger Projekt „Computer für alle Kinder“: Nicht nur, dass alle Flüchtlingskinder, die die Grundschule und Aueschule Wendeburg besuchen, Computer bekommen haben, nun ist auch die Computer-Lernbetreuung gesichert. Der Rotkreuz-Ortsverein Wendeburg sei von dem Projekt so begeistert, dass er für das Projekt 500 Euro zweckgebunden an die Gemeinde spenden wird, teilt Monika Giesen mit, Flüchtlingssozialarbeiterin und Integrationsbeauftragte der Gemeinde Wendeburg. „Ich hatte gerade einen Anruf von Marlies Bratmann vom DRK Wendeburg und bin so glücklich.“

Förderkräfte helfen beim Einrichten der Computer Vehement hatte Monika Giesen sich dafür eingesetzt, dass die Flüchtlingskinder Computer bekommen, damit sie, wie alle anderen Schüler, falls es noch einmal erforderlich wird – von zu Hause aus am digitalen Unterricht teilnehmen können. Elf Kinder haben über die Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (bbg) Computer zu erschwinglichen Preisen bekommen. Förderkräfte im Projekt „Bildung und Teilhabe“ haben die Computer für die Kinder eingerichtet und mit ihnen geübt. Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Dann aber war das Lernförderung-Programm für die Wendeburger Kinder abgeschlossen und Monika Giesen suchte nach einem Weg, wie es weitergehen kann. „Die Spende vom DRK hilft uns da sehr“, sagt sie. Ausrangierte Computer nicht wegwerfen Weiterhin gilt: Bitte werfen Sie Ihren ausrangierten Computer, Laptop, Tablet und ähnliches nicht weg. Die EDV-Werkstatt der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (bbg) Peine holt sie gerne ab, um sie für Bedürftige zu reparieren. Kontakt: (05171) 8047635 und (05171) 80225551. Lesen Sie auch: Geschafft - Computer für alle Wendeburger Flüchtlingskinder