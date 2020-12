Tütchen-Aktion statt Krippenspiel für Harvesser Kinder

Weihnachten ohne Krippenspiel – das ist im Jahr der Corona-Pandemie leider so. „Wir können mit den Kindern nicht üben und schon gar nicht in unserer kleinen Martin-Luther-Kirche in Harvesse etwas aufführen. Das ist sehr schade“, sagt Silke Jacke, Vorsitzende des Harvesser Kirchenvorstandes. In den zurückliegenden 13 Jahren hat sie mit den Harvesser Kindern zur Weihnachtszeit immer ein Krippenspiel eingeübt.

Der Harvesser Kirchenvorstand hat die Weihnachtsgeschichte in fünf Tütchen verpackt: Die Kinder dürfen sie zu bestimmten Terminen abholen und dann zusammensetzen. Foto: Privat

Damit für die Kinder dennoch eine schöne Aktion stattfindet, hat sich der Kirchenvorstand „etwas Kontaktloses“ überlegt, mit Anmeldung. „Die Kinder können an insgesamt fünf festgelegten Terminen vor fünf Haustüren kleine Tütchen abholen“, erklärt Silke Jacke. „Sie beinhalten die Weihnachtsgeschichte in fünf Teile geschnitten, Weihnachtsdeko zum Aufkleben und eine kleine Süßigkeit, alles haben wir liebevoll verpackt“, so die Vorsitzende des Kirchenvorstands weiter. Die Stationen sind bei den Mitgliedern des Kirchenvorstands, Melanie Hinrichsen, Andrea Lüneberg, Jennifer Pape, Iris Rautmann-Pollmann und Silke Jacke. Die Weihnachtsgeschichte in fünf Teilen An der ersten Station haben die 21 angemeldeten Harvesser Kinder auch eine Pappe bekommen, auf der sie die gesammelten Teile der Weihnachtsgeschichte aufkleben können. Der Auftakt sei gelungen, berichtet Silke Jacke weiter. „Obwohl es kontaktlos war, haben die Kinder sich wahnsinniggefreut und das Plakat zu Hause mit dem ersten Textteil versehen. Sie warten nun gespannt auf die nächsten Stationen an den nächsten Wochenenden. „Da gibt es noch ein paar Überraschungen.“ Welche, das wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Einen Weihnachtsgottesdienst kann es in der kleinen Harvesser Kirche auch nicht geben, „aber vielleicht eine kleine Andacht vor der Kirche“, hofft die Vorsitzende des Kirchenvorstands.