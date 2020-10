Einstimmig hat der Gemeinderat Wendeburg beschlossen, den Bürgerbus-Verein beim Kauf eines Kleinbusses mit 10.000 Euro zu unterstützen. Wie berichtet, kostet der Bus rund 100.000 Euro. 75 Prozent übernimmt das Land, 25 Prozent muss der Verein finanzieren.

Macht es Sinn, einen Elektrobus zu kaufen? Richard Bettenhausen (SPD) wollte das in der Ratssitzung wissen. Ein Elektrobus würde 150.000 Euro kosten, bedingt durch die Batterien über einen Sitzplatz weniger verfügen und er könnte den Fahrplan nicht bewältigen, ohne zwischendurch Strom zu tanken, antworteten Bürgermeister Gerd Albrecht und Bernd Commeßmann, Vorsitzender des Bürgerbus-Vereins. Also: „Eher nicht.“

Wie berichtet, bedauert der Bürgerbus-Verein, dass er keine Unterstützung vom Regionalverband (RGB) bekommt, der nun selbst Kleinbusse einsetzen will. Michael Kramer, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Großraum Braunschweig, pflichtet dem Bürgerbus-Verein bei und sagt dazu: „Ich habe mehrmals beim RGB nachgefragt und um Hilfe gebeten. Es gab ausführliche Erläuterungen, die gewiss bürokratisch nachvollziehbar sind, doch politisch möchte ich natürlich gerne, dass gerade private Initiativen gefördert werden.“ Denn Identifikation und Achtsamkeit mit einem Projekt werde mit persönlichem Einsatz wesentlich höher, als wenn einem „Geschenke vor die Tür gestellt werden“, so Kramer. „Wenn man bedenkt, dass allein die Beschaffung von 57 Kleinbussen durch den Regionalverband über 7 Millionen Euro kosten, vom Land (LNVG) mit etwa 2,7 Millionen Euro bezuschusst wird, ist die Verweigerung von 10 000 Euro Beteiligung am Wendeburger Projekt doch recht provinziell.“

Kramer weiter: „Der Großraum kauft die Fahrzeuge für acht Fahrgäste mit 120 000 Euro je Bus, die Wendeburger für 100 000 Euro. Beim Regionalverband kommen für die künftig 57 Busse im Einsatz noch erhebliche Personalkosten für die Fahrer und Betriebsaufwendungen hinzu. In der heutigen, teilweise egoistischen Zeit, mit hohem Anspruchsdenken, sollte gerade der ehrenamtliche Einsatz an der Gemeinschaft stärker gewürdigt werden.“

Als Abgeordneter des Kreistags hat Michael Kramer hingegen eine gute Nachricht für den Wendeburger Verein: „Die Gremien haben den erbetenen Zuschuss von 10 000 Euro ohne kritische Diskussionen oder Zweifel beschlossen. Ich gehe aber davon aus, dass die Finanzierung durch den Landkreis Peine umgehend erfolgt.“