Die SPD Wendeburg radelt wieder

Wendeburg. Die nächste Tour im Fahrradpass der SPD Wendeburg führt am Mittellandkanal entlang. Geradelt wird am Samstag, 19. September.

Es geht weiter im SPD-Fahrradpass, den die Wendeburger SPD aufgelegt hat. Diesmal, am Samstag, 19. September, führt die Tour am Mittellandkanal entlang, „bis Thune – aber nicht nur“, heißt es in der Einladung. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Wendeburg. „Wir werden rund 30 Kilometer gemütlich radeln. Vorgesehen ist auch die Einkehr in eine Restauration; zurück werden wir gegen 19 Uhr sein“, sagt Cornelia Matthies, die die Tour organisiert hat.

