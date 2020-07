Auto schleudert bei Wendeburg in Graben

Eine 32-jährige Autofahrerin aus Dortmund ist am Samstag gegen 21 Uhr auf der Landesstraße 321 von Wendeburg in Richtung Harvesse in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf den Rädern im Graben zum Stehen. Die Fahrerin konnte selbstständig aussteigen, kam aber zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

