Gemeinde Wendeburg tritt finanziell auf die Bremse

Vom Plus im Haushalt 2020 der Gemeinde Wendeburg dürfte kaum etwas übrig bleiben. „Wir werden Einnahmeausfälle bei der Einkommenssteuer und bei der Gewerbesteuer haben“, sagte Bürgermeister Gerd Albrecht bei der Sitzung des Rates am Dienstag in Wendeburg. Grund: die Coronakrise, die Bürger der Gemeinde ebenso trifft wie Bürger.

Der Verwaltungsausschuss habe bereits Stundungen der Gewerbesteuer bewilligt, berichtete Albrecht. „Wir werden keine Haushaltssperre verhängen“, sagte er. „Aber wir werden alle Ausgaben prüfen und bei verschiedenen Dingen bremsen müssen.“ Festgehalten werde an den geplanten Investitionen. Dazu gehört unter anderen der Kindergarten-Neubau in Neubrück. Einnahmen werden der Gemeinde in diesem Jahr auch durch den Verkauf von 40 Baugrundstücken in Bortfeld fehlen, so der Bürgermeister weiter. Die Nachfrage nach Grundstücken sei groß und das Geld im Haushalt 2020 fest eingeplant. Mit Blick auf viele Sitzungsbesucher aus Bortfeld habe man beschlossen, die Abstimmung über den Bebauungsplan Schmiedestraße II erst auf die Tagesordnung des Rates am 14. Juli zu nehmen, nicht jetzt während der Corona-Krise. Wie berichtet, sind Anwohner des geplanten Neubaugebiets unzufrieden mit dem Vorhaben der Gemeinde. Insbesondere wird beanstandet, dass dort zweigeschossige Häuser zugelassen werden sollen. Bereits mehrfach sprachen die Anwohner in Sitzungen der Gemeinde vor.