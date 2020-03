Zwei Gedenksteine auf Meerdorfer Friedhof enthüllt

Es ist nie zu spät an Geschichte zu erinnern. Denn: „Ohne Geschichte, ohne Erinnerung können wir nicht lernen. Die Erinnerung an die dunkle Geschichte, in der Hoffnung, dass sie sich nicht wiederholt, ist heute wichtiger denn je“, sagte Bernd Meier, Vorsitzender des Heimatvereins Meerdorf bei der Enthüllung von zwei Gedenksteinen auf dem Meerdorfer Friedhof. Der eine Gedenkstein steht zur Erinnerung an die Opfer des...