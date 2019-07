teatr-dach Meerdorf pflegt deutsch-griechische Kulturarbeit

Nein, ohne Kultur kann er nicht, der Meerdorfer teatr-dach-Theaterdirektor Ali Schultze. Das sagt er selbst. Und da er zudem ein kontaktfreudiger Mensch und ein „Netzwerker“ ist, organisiert er auch in seiner zweiten Heimat Griechenland gerne mal Veranstaltungen. Und bringt Künstler, die schon in Meerdorf aufgetreten sind nach Griechenland – und umgekehrt.

Doch der Reihe nach. Frank Muschalle aus Berlin, einer der bekanntesten Boogie Woogie Pianisten, begeisterte schon mehrfach das Publikum in der Meerdorfer Kleinkunstbühne teatr dach. Ali Schultzes Einladung, im griechischen Ort Longa auf dem Peloponnes ein Konzert zu geben, nahm der Musiker gerne an.

Das Problem, dass es in Longa kein Klavier gab, löste Ali Schultze pragmatisch: Er kaufte eines und spendete es dem Gymnasium. Nach Muschalles umjubeltem Auftritt sollen Schüler in Longa an dem Klavier Unterricht nehmen. „Jugendliche für das Klavier zu begeistern, dazu braucht es auch Vorbilder“, sagte Kulturmanager Ali Schultze, machte sich gleich auf die Suche und fand Jannis Shymko, einen mehrfach preisgekrönten jungen Pianisten aus dem Nachbarort gab. Im Juni 2018 absolvierte Jannis Shymko seinen Bachelor of Music an der Universität in Thessaloniki. Er studierte Klavier, Harmonie und Kammermusik am Städtischen Konservatorium von Kalamata, wo er mit den höchsten Auszeichnungen abschloss. Und so kam es gleich zum nächsten Konzert in Longa – ein Open Air Klavierkonzert direkt vor dem Schuleingang vor einem begeisterten Publikum.

Und nun hat Ali Schultze einen Autor nach Meerdorf eingeladen, der gerade in Griechenland sein Buch „Das ist doch gar nicht dein Vater“ vorgestellt hat, Jack-Peter Kurbjuweit. Seine Geschichte in Kürze: 1945 im Flüchtlingslager Watenstedt-Salzgitter geboren, erfährt Jack-Peter Kurbjuweit im Alter von 13 Jahren, dass sein leiblicher Vater ein Grieche ist. Erst 1996, im Alter von 50 Jahren, beginnt er nach diesem Mann zu suchen. Die eindrucksvollen, interessanten und emotionalen Momente seiner Suche bis hin zur Entstehung des Buches hat er aufgeschrieben.

Im teatr dach stellt Jack-Peter Kurbjuweit „Das ist doch gar nicht dein Vater“ am Mittwoch, 31. Juli, von 19.30 Uhr an vor. „Ein deutsch-griechisches Zusammenwachsen auf ganz persönliche Weise, welche durch die Gemeinschaftsveranstaltung des teatr dach und der Deutsch-Griechischen Gesellschaft Braunschweig/Wolfsburg erlebbar werden soll“, sagt Kulturmanager Ali Schultze.