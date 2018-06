PS-Giganten legen sich mächtig ins Zeug

Spannende Action gab es am Wochenende beim Motorsportclub (MSC) Wendeburg zu sehen. Er hatte zum inzwischen 28. Trecker Treck auf die Festwiese unweit des Aue-Bades eingeladen. In der Luft hängt der Geruch von Diesel, sonores Blubbern und Bollern künden von Schwerstarbeit der Traktoren auf der Bahn. Sie ziehen, je nach Gesichtsklasse, bis zu 25 Tonnen in einem Wagen hinter sich her und haben nur ein...