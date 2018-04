Exzellenz-Diplom für Hans-Joachim Grove

Eigentlich wollten sie nur die Hilfsgüter der 165. Aktion für die Roma-Siedlung des Dorfes Cojocna in der Nähe von Klausenburg verteilen und Gespräche zur Vorbereitung der Rumänien-Tage im Juni in Wendeburg und im September in Zusammenarbeit mit der IHK Braunschweig. Doch kurz vor der Abreise aus...