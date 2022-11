Eine der Runden des Berufsinfoabends für den 11. Jahrgang am Donnerstag am Julius-Spiegelberg-Gymnasium in Vechelde. Celine Wolff (rechts), Redakteurin unserer Zeitung, sprach mit den Schülern und Schülerinnen über ihren Beruf - ebenso Redakteur Arne Grohmann, aber der musste das Foto machen.