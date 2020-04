Landkreis Peine untersucht Wedtlenstedter Wäldchen

Diese – möglicherweise – Art verfallene Holzbude befindet sich in dem Wäldchen am Nordrand von Wedtlenstedt.

Landwirtschaftliche Geräte, ein Treckeranhänger, ein Pferdeanhänger, möglicherweise so eine Art Holzbude, die aber in sich zusammengebrochen ist: In dem Wäldchen zwischen Klosterstraße/Im Glinde und Pferdekoppeln am Nordrand von Wedtlenstedt lassen sich Dinge finden, die ein Spaziergänger dort nicht unbedingt vermuten würde. Darauf macht ein Leser auf dem Internetportal „Alarm 38“ unserer Zeitung aufmerksam. Das Brisante dabei: Bei diesem Gelände handelt es sich – zumindest zum Teil – um ein Landschaftsschutzgebiet.

Wie Nachfragen unserer Zeitung bei der Gemeinde Vechelde und beim Landkreis ergeben, befindet sich dieses Gebiet im Privatbesitz. Geht von den dort abgestellten Gerätschaften eine Gefahr aus? Sind diese Gerätschaften noch in ihrem angestammten Sinne zu benutzen, oder ist es Schrott/Abfall? Diese Frage hat sich der Landkreis Peine als Umweltschutzbehörde mit Blick auf dieses Landschaftsschutzgebiet zu stellen – so schildert es Kreissprecher Fabian Laaß: „Wir werden uns das vor Ort anschauen und dann entscheiden.“