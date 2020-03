Vechelder Pröpstin macht Mut in Zeiten der Corona-Krise

Die Kirche in Krisenzeiten: Normalerweise sind es Pastoren und Pfarrer gewohnt, „nahe am Menschen zu sein, ihnen persönlich zu begegnen, sie zu begleiten“ – so beschreibt es die Vechelder Pröpstin und Gemeindepfarrerin Pia Dittmann-Saxel. Doch das alles verhindert das Coronavirus. „In den...