Vallstedter Kindertagesstätte wird vergrößert

Der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen in der Gemeinde Vechelde reißt nicht ab: In Vallstedt sollen daher weitere Plätze entstehen, und auch in Denstorf soll es künftig mehr Angebote für Kinderbetreuung geben als zunächst gedacht: Das wird der Vechelder Verwaltungsausschuss (VA) auf...