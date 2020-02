Pastor geht in Ruhestand – Sonnenberg verändert sich

Geht Ende März in den Ruhestand: Harald Welge, Pastor in Sonnenberg und Timmerlah.

Seit 1997 ist er Pfarrer in der Kirchengemeinde Sonnenberg/Timmerlah, längst ist er dort zum prägenden Gesicht geworden: Harald Welge, der Ende März mit 65 Jahren in den Ruhestand geht. Und damit wird sich in diesen beiden Ortschaften auch Einiges ändern.

Denn angesichts des Sparzwangs in der Propstei Vechelde, der aus einen Beschluss der Landessynode der Landeskirche Braunschweig aus dem Jahr 2012 zurückgeht, wird diese Pfarrstelle nicht mehr wieder besetzt. Stattdessen übernehmen die bereits jetzt in der Propstei tätigen Pastoren diese Aufgabe: Timmerlah wird zum nächsten Jahr der Propstei-Region Süd (mit anderen Braunschweigern Ortschaften) zugeschlagen, Sonnenberg kommt in die Region Mitte (mit anderen Orten in der Gemeinde Vechelde) – das kündigt die Vechelder Pröpstin Pia Dittmann-Saxel an. Wie die Versorgung von Timmerlah in der Region-Süd und von Sonnenberg in der Region-Süd dann genau festgelegt wird und wie die künftige Aufgabenverteilung der Pastoren in den beiden Regionen aussieht, ist noch nicht entschieden.

Die Vakanzzeit in Sonnenberg übernimmt Ellen Martens, Pastorin in Vallstedt, Wierthe und Alvesse. In Timmerlah springt Stefan Werrer ein – er ist Pastor im Pfarrverband Geitelde mit Leiferde und Stiddien.