Vechelder Wintertraum ist ein voller Erfolg

Die 35. Auflage des Vechelder Wintertraums am Samstag war ein voller Erfolg für die Werbegemeinschaft Vechelde. Für die neue Vorsitzende Yvonne Brandes eine gelungene „Feuerprobe“, denn das Programm zog massenhaft Besucher in die Hildesheimer Straße, die Taubenstraße und auf den Kirchplatz.Dort veranstaltet das evangelische Familienzentrum in Kooperation mit dem Verein Arminia Vechelde traditionell den Kunsthandwerkermarkt und wartet...