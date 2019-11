Praktikumsausstellung und Adventsbasar heute in Vechelde

Für Niklas ist es eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, denn: „Ich arbeite gerne mit Menschen“, freut sich der 15-jährige Schüler der Vechelder Hauptschule und begründet so, warum er ein Betriebspraktikum als Heilerziehungspfleger absolviert hat. „Ich möchte das später auch beruflich machen“, blickt Niklas voraus. Das Praktikum habe ihm gut gefallen und ihn in seiner Berufswahl bestärkt.

Drei Wochen haben die 18 Neuntklässler Praktika in Betrieben in der Gemeinde Vechelde und in der Umgebung geleistet: Am heutigen Freitag stellen sie in der Aula der Hauptschule ihre Firmen und ihre Tätigkeit vor. „Drei Viertel der Schüler haben sich selbst ihr Praktikum organisiert“, stellt Julian Rettig, Klassenlehrer der neunten Klasse, erfreut fest. Die übrigen Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren habe die Schule vermittelt – „wir haben genügend Betriebe, die so ein kostenloses Praktikum anbieten“, ergänzt Rettig.

Die klassischen Rollenbilder – sie gelten für die Hauptschüler: die Mädchen eher in „sozialen“ Berufen, die Jungs eher im Handwerk und in technischen Berufen. Insofern gehört Niklas zu denen, die etwas aus dem Rahmen fallen. Und: „Aus manchem Berufspraktikum entwickelt sich ein Ausbildungsplatz“, betont Rettig.

Außer der Praktikumsausstellung bietet die Vechelder Hauptschule am heutigen Freitag noch den Adventsbasar: Dort gibt es von den Schüler hergestellte Geschenkartikel sowie Kuchen und Gebäck. Die Praktikumsausstellung und der Adventsbasar ist am heutigen Freitag noch bis 12 Uhr in der Vechelder Hauptschule geöffnet.