Vechelade und Sierße werden zu riesigen Flohmärkten

Premiere geglückt: Der erste Flohmarkt in Sierße – organisiert von der örtlichen Kulturgemeinschaft – war am Sonntag ein voller Erfolg. „Das Dorf war picke packe voll, was will man mehr?“, bilanziert der stellvertretende Vorsitzende Andree Borchers. Erstaunlich und klasse sei die Teilnahme von rund 70 Ausstellern gewesen. Ähnlich gut lief es am Sonntag beim Flohmarkt in Vechelade, wo Parkplätze Mangelware waren: Hier beteiligten sich...