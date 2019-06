Ringe für neun kleine Störche in Vechelde und Lengede

Sehr sauber, gut genährt und bestens entwickelt im Gefieder. Das ist das Fazit des Storchenbeauftragten Georg Fiedler, der am Donnerstag in den Gemeinden Vechelde und Lengede insgesamt neun Jungstörche beringt und allen Nestern ein gutes Zeugnis ausstellt. „Alle sind in einem tollen Zustand und bis...