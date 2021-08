Lengeder protestieren gegen den Abriss von zwei Gebäuden

Vergangenheit und Zukunft – vereint unter einem Dach: Dafür soll das ehemalige Verwaltungsgebäude der Eisenerzgrube Lengede/Broistedt am Erzring stehen. Im Erdgeschoss des markanten Backsteingebäudes – 1933 errichtet – ist die (Kita), also die „Zukunft“ schon eingezogen; im Obergeschoss mit seinen rund 270 Quadratmeter entsteht das Erlebnismuseum zum weltbekannten „Wunder von Lengede“. Für diesen „kleinen Leuchtturm“ mit Vorbildcharakter für andere Projekte dieser Art, wie sich Birgit Honé lobend äußert, hat sie als Landes-Regionalministerin am Freitag einen Förderbescheid mitgebracht: Mit 300.000 Euro unterstützt Niedersachsen das Erlebnismuseum.

In einer Feierstunden mit geladenen Gästen äußert Astrid Paus vom Amt für regionale Landesentwicklung – diese Behörde hat die finanzielle Hilfe bewilligt – ihre Erwartungen an das Erlebnismuseum: Es gehe mehr als um einen „Förderbescheid, als um Geld oder einen Scheck“: Das Museum habe ein Ereignis aufzuarbeiten und erlebbar zu machen, bei dem damals – 1963 – praktisch die ganze Welt „gebangt hat um das Leben der Bergleute“; an das „Wunder von Lengede“ werde seitdem regelmäßig erinnert, wenn irgendwo auf der Erde ein Bergwerksunglück passiere. Beim Lengeder Grubenunglück, bei dem 29 Bergleute ums Leben gekommen sind, sei der „Arbeitsplatz zum Gefängnis und teilweise zum Grab“ geworden, schildert Astrid Paus die Tragödie. Das „Wunder“ stehe aber für die Geretteten auch dafür, wie aus „Hoffnungslosigkeit Glück“ geworden sei.

Der Fahrstuhl zum Museum wird einem Förderturm nachempfunden

Lengedes Bürgermeisterin Maren Wegener begründet den Umzug der Grubenunglück-Dauerausstellung aus dem Untergeschoss des Rathauses als Erlebnismuseum in das gemeindeeigene Gebäude am Erzring (früheres Schachtgelände) auch mit der räumlichen Nähe zur Unglücks-Gedenkstätte. Gerade weil von den Geretteten nur noch einer am Leben sei, werde die Gemeinde mit diesem neuen Museum alles tun, um die Erinnerungen wachzuhalten an das „Wunder“. Noch heute erhält die Südkreiskommune Maren Wegener zufolge bundesweit von Bürgern Materialien und Gegenstände zum Lengeder Bergbau, auch wenn dieser schon Ende 1977 eingestellt worden ist: Somit wird das Erlebnismuseum auch über Lagermöglichkeiten verfügen; in diesem Obergeschoss des früheren Verwaltungsgebäudes sind zudem ein Büro für die Heimatpflege, eine Teeküche und ein Vorführraum vorgesehen – zu erreichen ist das Erlebnismuseum barrierefrei über einen Außen-Fahrstuhl (einem Förderturm nachempfunden).

Die Kosten für das Projekt Erlebnismuseum sind nach den Worten der Bürgermeisterin von 500.000 auf etwa 650.000 Euro (davon 300.000 Euro vom Land) gestiegen: Der anerkannte Braunschweiger Historiker Gerd Biegel unterstütze das Vorhaben in Lengede, alleine für die Digitalisierung seien 150.000 Euro eingeplant. Ausdrücklich spricht sich Maren Wegener für eine Fortführung der alljährlichen Gedenkveranstaltung an das Grubenunglück am 24. Oktober aus: „Das Interesse der Bevölkerung nimmt zu.“ Birgit Honé ist überzeugt: „Was in Lengede mit dem Erlebnismuseum funktioniert, kann auch anderswo funktionieren.“ Daher sei ein Ziel dieses Förderprogramms „Zukunftsräume“, dass sich die Akteure niedersachsenweit vernetzen.

Einstimmig hat sich der Lengeder Verwaltungsausschuss (VA) nach Maren Wegeners Worten für das Erlebnismuseum ausgesprochen: Am Donnerstag hat der Gemeinderat zu entscheiden – er wird ebenfalls zustimmen. Allerdings kritisiert Lutz Güntzel, Mitglied der Ortsheimatpflege Lengede und Grünen-Bürgermeisterkandidat in der Gemeinde: Es sei „überhaupt nicht nachvollziehbar“, warum die Ortsheimatpflege „zu keinem Zeitpunkt“ in diesen seit wohl etwa einem Jahr laufenden Prozess des Umzugs der Dauerausstellung in das ehemalige Verwaltungsgebäude am Erzring einbezogen worden sei.