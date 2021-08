Wer zieht nach der Kommunalwahl als neue (alte) Bürgermeisterin oder Bürgermeister ins Rathaus in Lengede ein? Bisher gibt es mit der jetzigen Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener, mit Lutz Güntzel und Karsten Knoke drei Bewerber. Sie stellen sich am Mittwoch, 1. September, um 18 Uhr im Landhaus in Lengede einer öffentlichen Diskussion.