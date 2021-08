Radwege Lengede So schwer ist es, in Lengede neue Radwege zu bekommen

Petra Schaper hat auf einem Kartenausschnitt von Google Maps markiert, wo sie sich einen Radweg von Vallstedt nach Lengede vorstellen könnte. An den Lengeder Teichen hätten ihr Brombeerbüsche den Weg versperrt. Die Gemeinde Lengede will diese im Herbst zurückschneiden lassen.

Lengede. Anhand eines Vorschlags einer Bürgerin erläutert die Gemeinde Lengede, was bei der Umsetzung geht und was nicht, bzw. was nicht gewünscht ist.