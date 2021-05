Erhard Oppermann (links) und Marc Herrmann wohnen am Ortsende von Klein Lafferde. Gerade in Richtung Groß Lafferde wird regelmäßig zu schnell aus dem Ort raus oder in den Ort rein gefahren. Am Abzweig in den Oberger Weg (hinten links) kann das unübersichtlich und gefährlich werden.