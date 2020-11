Die Flaggen am Rathaus in Lengede waren zum Volkstrauertag zwar auf halbmast, aber die Reihenfolge (von links) Bundesflagge (Deutschland), Landesflagge (Niedersachsen) und Europaflagge entspricht nicht der gesetzlichen Vorgabe.

Lengede. Zwar war in Lengede Halbmast gesetzt, aber die Reihenfolge stimmte mal wieder nicht. An den Grundschulen wird gar nicht mehr geflaggt.

Falsch geflaggt am Volkstrauertag in Lengede

Mit den Flaggen und Fahnen (eine Fahne gibt es jeweils nur einmal) ist das so eine Sache. Vermeintlich Routine fallen sie erst auf, wenn etwas nicht stimmt. Das war am Volkstrauertag am vergangenen Sonntag mal wieder in der Gemeinde Lengede der Fall.

Zwar waren die Flaggen vor dem Rathaus in Lengede als Zeichen der Trauer auf halbmast, aber ein aufmerksamer Bürger schrieb unserer Zeitung: „Ich habe festgestellt, dass am Rathaus die Flaggen in verkehrter Reihenfolge waren, und dass die Schulgebäude am gleichen Tag gar nicht halbmast beflaggt wurden.“ Das sei nicht das erste Mal passiert. Formal handele es sich um eine Missachtung der Niedersächsischen Beflaggungsverordnung und des Niedersächsischen Wappengesetzes. Und der Bürger ergänzt: „Ich frage mich am Rathaus auch, warum die Gemeindeflagge nicht gesetzt wird?“ Erst Europa, dann Deutschland, dann das Bundesland Was war nun konkret falsch an den Flaggen vor dem Lengeder Rathaus? Die Reihenfolge, mit Blick auf das Rathaus (von links), war: Bundesflagge (Deutschland), Landesflagge (Niedersachsen), Europaflagge. Richtig sei aber die Reihenfolge Europaflagge, Bundesflagge, Landesflagge, Gemeindeflagge. „Das mag banal klingen, sollte aber bei öffentlichen Gebäuden wegen der rechtlichen Regelung immer richtig gemacht werden“, erwartet der Bürger. Dem fiel auch auf, dass auf den Grundschulen der Gemeinde Lengede gar keine Flaggen auf halbmast zu sehen waren zum Volkstrauertag. Das Nichtbeflaggen von Schulen (öffentliche Gebäude) sei aber keine Ermessenssache. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener zunächst mit, dass sie den Hinweis zur falschen Reihenfolge der Flaggen vor dem Rathaus intern weitergegeben habe. An den drei Grundschulen der Gemeinde Lengede wird nicht mehr geflaggt Zu den nicht beflaggten drei Grundschulen der Gemeinde schreibt die Bürgermeisterin: „In der Gemeinde Lengede unterhält die Gemeinde mehrere Gebäude. Eine Beflaggung erfolgt nur vor dem Rathaus und nicht vor allen öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden, die im Eigentum der Gemeinde Lengede sind.“ Der Hintergrund dürfte sein, dass die Gemeinde Lengede in ihren 5 Dörfern mehr als 30 öffentliche Gebäude unterhält. Dies sind unter anderem die Grundschulen, Kindergärten, Krippen oder auch die Feuerwehr-Gerätehäuser. Auch an der IGS Lengede soll am Volkstrauertag keine Flagge zu sehen gewesen sein. Aber für diese Schule ist der Landkreis Peine zuständig. In Vechelde oder Peine wird auch mal die Gemeindeflagge gehisst Früher war in der Gemeinde Lengede an den Schulen immer geflaggt, bedauert der Bürger, der unsere Zeitung informierte – „weil es eben vorgeschrieben ist.“ Auch sei es schade, dass die Flagge der Gemeinde Lengede nicht zu sehen sei an den Fahnenmasten. Das sei in Vechelde oder Peine anders.