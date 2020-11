Bachelorarbeit über die Hansen-Werke bei Woltwiesche

Es wird mal wieder wissenschaftlich an den Hansen-Werken bei Woltwiesche. Nach dem Aus der Kalk- und Kreideproduktion soll dort nach dem Willen des Machers der neuen Hansen-Werke, Levi Lewandowski, die Natur wieder ihre Chance bekommen. Damit das später nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschieht, arbeitet die Studentin Diem Vu (28) unter anderem an einem späteren Wegekonzept für das Areal.

Diem Vu und Levi Lewandowski vor der Kante des früheren Kalksteinbruchs der Hansen-Werke. Foto: Arne Grohmann

Es ist nicht das erste Mal, dass Levi Lewandowski Unterstützung bekommt. Immer wieder hält er Kontakt zu den Hochschulen der Region.

Diem Vu studiert Landschaftsarchitektur und Umweltplanung an der Leibniz Universität in Hannover. Sie lernte Levi Lewandowski bei einer Foto-Aktion an den Hansen-Werken kennen. Auch das gibt es dort seit Jahren immer wieder.

Die Studentin schreibt nun ihre Bachelorarbeit über die frühere Industriebrache, die Levi Lewandowski mit seinen Mitstreitern zu einer modernen Lebens- und Arbeitswelt umbaut.

Neue Streuobstwiese

Alles soll im Einklang mit der Natur geschehen. Die holt sich das Areal zwar nach und nach zurück. Doch die Folgen einiger Umweltsünden machen es ihr nicht leicht. Vieles ist nicht mehr natürlich. Levi Lewandowski greift immer wieder steuernd ein, zuletzt legte er eine Streuobstwiese an. Dort sollen später die Teilnehmer an Seminaren vor Ort auch zelten können.

Was man nicht sieht, erscheint nicht schützenswert

Wann auch immer dort überwiegend wieder echte Natur vorherrschen wird, wie so oft dürfte diese nicht als schützenswert empfunden werden, wenn die Menschen keinen Bezug (mehr) dazu haben. Oder schlicht und einfach das, was wertvoll, natürlich und schützenswert ist, gar nicht zu sehen bekommen. Deswegen soll aus der Bachelorarbeit von Diem Vu unter anderem ein späteres Wegekonzept hervorgehen. Levi Lewandowski hatte schon früh die Idee eines Umweltpfads auf dem Gelände erwähnt.

Auch die Historie der Hansen-Werke wird einbezogen

Die alten Brennöfen der früheren Kreide-Werke. Sie sind von der Straße aus fast nicht zu sehen. Foto: Arne Grohmann

Für die vielen zähen Genehmigungen, die Levi Lewandowski brauchte, um mit dem Umbau der Hansen-Werke beginnen zu können, gab es diverse Flora/Fauna-Kartierungen und andere Untersuchungen und Erhebungen. Diese Daten wertet nun Diem Vu aus. Dabei geht es ihr nicht nur um die Natur, auch die Historie der früheren Kreide-Werke soll eine Rolle spielen. Nur so könnten die Menschen einen Bezug auch zu den neuen Hansen-Werken haben.

Die Geschichte zu sehen, die Natur zu schonen und zu unterstützen – immer wieder geht es um Bewusstsein, das möglichst entstehen soll. Und auch ein Konzept für die spätere Pflege und Weiterentwicklung soll Teil der Bachelorarbeit von Diem Vu sein.

Konzept für Umweltpfad

Levi Lewandowski ließ per Drohne Luftbilder machen. Darauf ist zu sehen, welche Spuren (Gebäude, Wege) es noch von den Kreide-Werken gibt. Auch die inzwischen entstandenen Biotope, besonders in dem früheren Kalksteinbruch hinter den Gebäuden, sind bekannt und auf den Fotos und Video zu sehen. All das soll helfen, das Konzept für den Umweltpfad zu erarbeiten.

Behörden eher theoretisch, Bürger sind täglich vor Ort

Was besonders Levi Lewandowski immer wieder bedauert: Nicht nur die Menschen im Umfeld, auch die Behörden hätten oft – bedingt durch die (personellen) Möglichkeiten – kaum noch einen praktischen Bezug zu den Gebieten, die betreut und kontrolliert werden. Zwar gebe es immer wieder angeordnete und vorgeschriebene Begehungen, um beispielsweise den Bestand an seltenen Vögeln zu ermitteln. Aber das sei immer nur ein Ausschnitt, so Levi Lewandowski. „Ich lebe hier, ich sehe das hier täglich. Aber das, was ich sehe und feststelle, hat bei Entscheidungen einer Behörde keine Bedeutung.“

Eines der beiden Hauptgebäude der Hansen-Werke; gesehen von dem tiefsten Punkt des früheren Steinbruchs, der auch mal mit Wasser gefüllt war. Foto: Arne Grohmann

Generell sollten die Bürger und Bürgerinnen mehr eingebunden werden und Möglichkeiten dazu zu bekommen. Ohne Beteiligung könne es auch kein Wissen und dann auch kein Bewusstsein dafür geben, dass ein Areal geschützt und gepflegt werden muss.

„Es geht auch ganz viel um Kommunikation“, betont Levi Lewandowski. Dann wachse auch das Verständnis. Das ist für das, was Levi Lewandowski mit den Hansen-Werken macht und vorhat, nicht bei allen im Umfeld da.

Was erwarten die Menschen?

Ende Januar muss Diem Vu ihre Bachelorarbeit fertig haben. Sie will darin auch auf die Reaktionen und Wünsche der Menschen, die im Umfeld der Hansen-Werke wohnen eingehen.

Der Umbau der Hansen-Werke, der Erhalt der Gebäude (unter anderem der alten Brennöfen), das Arbeiten an und für die Natur – Levi Lewandowski wird dafür allerdings noch länger brauchen.