Windenergie: Großraum gibt grünes Licht auch für Kreis Peine

Die Windenergie – sie ist im Landkreis Peine nicht zuletzt aufgrund der günstigen Windbedingungen bereits weit verbreitet. Gleichwohl gibt es weiterhin Investoren, die kreisweit noch Windenergieanlagen aufbauen würden – doch dafür sind noch die Rahmenbedingen zu schaffen.

Von der nächsten Runde in puncto „Weiterentwicklung der Windenergienutzung“ berichtet Michael Kramer, CDU-Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbands Großraum Braunschweig (RGB). „Seit 2011 versuchen die Regionalverwaltung und Regionalpolitik ein rechtssicheres Raumordnungsverfahren zum Ausbau der Windkraft im Gebiet des Regionalverband zu beschließen“, erinnert der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung aus Woltwiesche: „Aufgrund mehrfach veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen mussten Teile des Verfahrens zum dritten Mal ausgelegt werden.“

Jede öffentliche Diskussion habe „Tausende von Einsprüchen, Klageandrohungen und heftigen Widerstand kommunaler Bürgerinitiativen“ gebracht. „Im Wesentlichen ging es immer um die Abstände zwischen den stetig wachsenden, bis zu mehr als 200 Meter hohen Windrädern und nahe gelegener privater Bebauung“, erläutert Kramer die Probleme. Mit 1000 Meter Abstand habe der Regionalverband jetzt aber einen – nach Kramers Überzeugung – „angemessenen Schutz zu Wohnsiedlungen“ festgelegt.

Diese Auseinandersetzungen führe man nicht nur im Großraum Braunschweig, sondern niedersachsen- und bundesweit. Auch das Bundeswirtschaftsministerium hat sich laut dem Woltwiescher eingeschaltet, und das Bundeslandwirtschaftsministerium bekenne, es gebe „keine einfachen Lösungen“.

Ergebnis nicht zuletzt dieses Bürgerprotestes ist ein dramatischer Rückgang bei der Planung, Errichtung und Betrieb von Windkraftanlagen in ganz Deutschland. Zahlreiche Betriebe der Windkraftindustrie an der Nordseeküste sind inzwischen insolvent gegangen – so berichteten immer wieder die Medien.

Kramer: „Auch im Landkreis Peine warten zahlreiche Investoren auf Planungssicherheit und konkrete Baugenehmigungen, für die allerdings letztlich die Landkreisverwaltung zuständig sind.“ Und weiter: „Allein im Großraum Braunschweig sollen es mehrere hundert Millionen Euro Investitionen sein.“ Diese sollen dem CDU-Mann zufolge entweder in neue Standorte oder als Ersatz in technisch verbesserte Anlagen (Repowering) fließen.

Den Großraumpolitikern wurden im erneuten Anhörungsverfahren auch die Stellungnahmen der Peiner Kommunen sowie der Bürger und Verbände vorgelegt. In einer Sondersitzung hat die Verbandsversammlung bei sechs Gegenstimmen die erste Änderung „Weiterentwicklung der Windenergienutzung“ des regionalen Raumordnungsprogramms beschlossen.

Nach Kramers Worten ist damit trotzdem noch nicht alles „in trockenen Tüchern“, denn nach zwei Verlängerungen prüfe das Amt für regionale Entwicklung jetzt dieses Programm bis zum 31. März erneut: „Eigentlich sind ja aller guten Dinge drei – aber ob es jetzt beim dritten Mal klappt?“ Kramer ist optimistisch und erwartet mit dem RGB ein positives Ergebnis noch bis Ostern: „Dann könnten auch die wartenden Peiner Investoren mit ihren Bauanträgen für die Windenergieanlagen starten.“