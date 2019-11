Der Ortsrat Woltwiesche stimmt dem Haushalt für 2020 zu

Bürgermeisterin Maren Wegener und Ortsbürgermeister Gerhard Kosubek berichteten im Rahmen der Anhörung zum Haushalt 2020 über die geplanten Investitionen in der Ortschaft Woltwiesche und der Gemeinde Lengede in der Ortsratssitzung in der Mensa der Grundschule. „Neben Investitionen in Höhe von 5,5...