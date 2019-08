Döner-Fabrik Broistedt stellt sich Übermacht aus Salzgitter

Im früheren NP-Markt an der Wolfenbütteler Straße in Broistedt dreht sich inzwischen alles um den Döner. Nach vielen Jahren des Leerstands und einer längeren Umbauphase hat dort seit Februar das Unternehmen Güney seinen Betrieb aufgenommen. Das produziert die Döner-Spieße, die sich dann in vielen Imbissen in der Region drehen (sollen). Während der Umbauphase war es schwer bis unmöglich mit der Geschäftsführung in Kontakt zu kommen. Auf...