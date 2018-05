Vier Salzgitteraner sind wegen versuchten Mordes angeklagt

Nach der lebensbedrohlichen Prügelattacke auf zwei Männer am Samstag, 2. Dezember, vorigen Jahres auf offener Straße in Woltwiesche müssen sich die vier mutmaßlichen Schläger von diesem Freitag an vor der Jugendkammer des Landgerichts Hildesheim für die Tat verantworten. Die Anklage wirft ihnen...