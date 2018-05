Die Blüte der Akelei

Ist das Jahr wirklich schon wieder so weit voran geschritten? Es ist doch gerade erst her, dass sich Schnee und Frost endlich zurückgezogen und der Sehnsucht nach Frühling Raum gegeben haben. Fast jedes aufkommende Pflänzchen habe ich ab März persönlich in meinem Garten begrüßt. Jetzt hat sich die...