Die Hochburg der Schotten

Okay, es hat etwas von einer Selbstoffenbarung: Ich bin gebürtiger Peiner, also mit Fuhsewasser getauft, bin aufgewachsen im Landkreis Peine, wohne immer noch hier. Und werde gefragt: Was ist das Charakteristische von Peine? Der Slogan „Stahlstadt im Wandel“ kommt mir in den Sinn, aber das Stahlwerk ist längst nicht mehr der größte Arbeitgeber kreisweit, es ist die Landkreisverwaltung. Ist es die berühmte „Sandwich-Lage“ von Peine zwischen den Giganten Braunschweig und Hannover? Das finde ich – ehrlich gesagt – etwas bedrückend. Aber was ist es dann? Na klar, Peine ist die Schotten-Hochburg. Am Wochenende werden wir es erleben beim „Highland-Gathering“.

