Kunst und Politik

Haben Sie Ihre Wege für nächsten Sonntag schon geplant? Keine Frage – einer sollte auf jeden Fall in Ihr Wahllokal führen. Aber wenn Sie dann ohnehin unterwegs sind, bietet sich auch ein Abstecher zu den bildenden Künstlern im Landkreis an, in Nord, Süd, Ost und West sind die Ateliers geöffnet, bei Anne Christine Reetz in Alvesse (Nord), Fritz Lutz in Ilsede (Süd), Holger Lassen in Vechelde (Ost) und Marc Bertram in Bierbergen (West). Was die bildenden Künstler mit den Politikern auf Kreis-, Gemeinde- und Ortsebene verbindet: Sie gestalten Dinge – und sie sind darauf angewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger mitmachen.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Lpoublu; =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;cfuujob/tufoguf®obhfmAgvolfnfejfo/ef#?cfuujob/tufoguf®obhfmAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de