Schulsport digital

Mit guten Ideen und Motivation ist ja so manches zu erreichen. In der IGS Edemissen sind so sogar Schüler zum „Homeschooling-Sport“ zu bewegen, zu Kniebeugen, Sit Ups, Jogging-Runden und Spaziergängen. Die Sportlehrer gehen da mit gutem Beispiel voran, greifen nicht nur auf im Internet verfügbares Material zurück, sondern bieten individuelle Videos an, bei denen sie selbst „vorhüpfen“. So, meinen sie, würde es am besten gelingen, die Schüler zur Bewegung zu animieren. Was für tolle Lehrer! Da muss Schule ja Spaß machen, sogar im (leidigen) Homeschooling.

