Es weihnachtet in Vechelde

Jetzt erst recht: In diesen tristen Zeiten will die Gemeinde Vechelde ein Zeichen setzen nach dem Motto: Es weihnachtet sehr. Also sind an den drei bewährten Standorten – am Bürgerzentrum, am Rathaus und am „Tor der Ortschaften“ nahe dem Bahnhof – in Vechelde wieder prächtige Weihnachtsbäume zu sehen; in der Dunkelheit die Beleuchtung durch (elektrische) Kerzen inclusive und gratis.

Klar, mögen manche meinen: „Corona“ wird dieser festliche Anblick von Bäumen nicht vertreiben können, zumal beispielsweise das Vechelder Straßenfest wegen der Pandemie gestrichen worden ist. Aber für Weihnachtsgefühle sind die Bäume doch immer gut.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an harald.meyer@bzv.de