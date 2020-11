Die Kaufmannsgilde zu Peine, die im vergangenen Jahr mit der City-Gemeinschaft eine wurde, müht sich rege, dass die Geschäftswelt möglichst komplett die schwere Corona-Zeit übersteht. Da steht die Pflege des Internetauftritts noch etwas hinten an. So war am Mittwoch auf kaufmannsgilde-peine.de unter Kontakt immer noch ein gewisser „Ole Sieger“ der Stellvertreter im Vorstand. Nun, der echte Ole Siegel ist ebenfalls für seinen Einsatz bekannt. Am Freitag steht in Peine bis 21 Uhr das „Moonlight Shopping“ an. So sehen Sieger aus heißt es, wenn es gut gelaufen ist.

