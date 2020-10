Kutscher, Koch oder Kutter

Kommentare zu dem Derby in Niedersachsen, das an diesem Samstag ansteht, erspare ich mir und Ihnen an dieser Stelle mal. Auch wenn es die Beteiligten nicht glauben mögen – als echte Fußballfans wissen sie es aber – es gibt noch andere Derbys auf dieser Welt. Damit meine ich nicht Real gegen Barcelona, Inter gegen

AC Mailand oder Dortmund gegen Schalke. Nein, ich rede von Juist gegen Norderney! Vor ein paar Jahren durfte ich im Stadion „Dünenkessel“, der Name ist da Programm, sogar dabei sein. Die Fans von Norderney kamen mit der Sonderfähre rüber zum Inselvergleich. Das ist ein wichtiges Thema. Juist spielte damals in der Kreisklasse. Weil die Fähre diese Insel meistens nur einmal am Tag ansteuern kann, sie ist von Ebbe und Flut abhängig, war und ist der TSV Juist eine der ganz wenigen Mannschaften, die gleich zwei Punktspiele an einem Tag absolvieren muss. Respekt! Und nach dem Spiel geht es für die Spieler wieder an die Arbeit: als Kutscher, als Koch oder auf dem Kutter.

