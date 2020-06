Ein Stückchen „heile Welt“

Willkommen im Naturfreibad: In normalen Zeiten wäre dieser Banner des Naturfreibads Bettmar an der Kreuzung Köchinger Straße, Hildesheimer Straße und Peiner Straße in Vechelde möglicherweise keine Erwähnung wert. Aber was ist schon „normal“ in diesen Zeiten? Jedenfalls ist es ein schönes Mut-Mach-Signal, dass dieses idyllische Familienbad geöffnet hat – trotz Corona: „in kleines Stückchen „heile Welt“ kann nicht schaden zur Entspannung.

