Charaktertest durch den Umgang mit Tieren

Was Menschen Tieren antun, ist immer wieder erschreckend! Dabei meine ich gar nicht in erster Linie die, die aus Sadismus Tiere quälen. Und auch nicht die, die das aus vermeintlich kulturellen Gründen (Stierkampf) tun, oder weil sie schon so abgestumpft sind, da es die gefühlte Normalität ist (Massentierhaltung). Es geht mir auch nicht um die, die es nicht kontrollieren können (Messis). Wütend machen mich die, die sich auf andere verlassen, nur weil diese Menschen mit den bestehenden Zuständen nicht leben können, und etwas gegen das Elend der Tiere unternehmen. Aber die, die sich hinter anderen verstecken, sind bei den Menschen sehr verbreitet!

