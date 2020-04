Wir feiern das Lesen

Lesestoff bietet unsere Zeitung zum Beispiel auch in diesen Corona-Zeiten jeden Tag – auf so schön raschelnden Papierseiten oder auf einen Click im Internet. Am Donnerstag aber war ein ganz besonderer Lese-Tag zu feiern – der Unesco-Welttag des Buches. Und pünktlich zu dem Feiertag hat der Literaturzirkel Peine ein Kurzgeschichtenbuch mit dem Titel „Blütenlese: Literarisches Kaleidoskop Peiner Autoren“ veröffentlicht. Die neun Autoren und Autorinnen wollten ihr Werk in Lesungen präsentieren, die jedoch wegen Corona abgesagt werden mussten. Deshalb sei die Blütenlese an dieser Stelle empfohlen. Das Buch ist von sofort an im Handel erhältlich (13 Euro, 126 Seiten). Und noch eine „gute Seite“: Jeweils ein Euro geht an den Peiner Verein „Lila Hoffnung – CED und Darmkrebshilfe“.

