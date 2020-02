Keine Chance für Kupfergeld

Meine Methode: Ich tanke gerade so viel, dass ich dieses ungeliebte Geld loswerde. Dazu bedarf es Fingerspitzengefühl.

Weg mit dem Kupfergeld: Zumindest die Ein- und Zwei-Cent-Stücke, vielleicht sogar die Fünf-Cent-Stücke sollen abgeschafft werden – diese aktuelle Diskussion verfolge ich mit einem gewissen Schmunzeln. Denn ich habe für mich diese Geldstücke längst abgeschafft – weil mein Portemonnaie dafür einfach zu klein ist. Meine Methode: Ich tanke gerade so viel, dass ich dieses ungeliebte Geld loswerde. Dazu bedarf es Fingerspitzengefühl. Wobei ich neuerdings allerdings großzügig bin: Notfalls schenke ich den Tankstellen-Angestellten ein paar Cent, manchmal steht sogar ein Sparschwein dafür bereit. Auf die Europäische Union muss ich also nicht warten in Sachen Kupfergeld.

