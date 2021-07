Giesekings aus Edemissen feiern eiserne Hochzeit

Nein, allein mit ihr auszugehen, das war nicht erlaubt. Das junge Mädchen, auf das er ein Auge geworfen hatte, durfte nur in Begleitung der Eltern zum Tanzvergnügen. Doch als das junge Mädchen 21 wurde, gab es kein Halten mehr. „14 Tage später haben wir geheiratet.“ Das ist heute exakt 65 Jahre her: Edith und Gerhard Gieseking feiern eiserne Hochzeit.

Lesen Sie auch:

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gärtner, Schulrat, Literaturkundiger

Heimatverein Edemissen dankt Gerhard Gieseking

Ballade hält sich bis heute – „wie die Heinzelmännchen“

In Sarstedt fing sie an, die Liebesgeschichte der beiden. Doch längst ist Edemissen die Heimat des Paares geworden. Gerhard Gieseking im Kurzporträt: Er lernte Gärtner, machte sein Abitur an der Oberschule in Sarstedt, wurde Lehrer, mit 31 Jahren Schulleiter in Klein Ilsede. Ab 1963 baute er das Schulzentrum Edemissen mit der Mittelpunktschule auf. Danach folgte er dem Ruf der Bezirksregierung, wurde Schulamtsdirektor in Hannover.

Mit 93 Jahren der älteste Golfer im Golfclub Peine-Edemissen

Als Pensionär widmete er sich mit der Literaturgruppe des Heimatvereins Edemissden den Gedichten und Balladen von Mirza Schaffy, Hoffmann von Fallersleben, Hermann Löns, Heinrich Heine & Co. Unvergessen schöne Abende im Kreis Peine und darüber hinaus! Mit fast 90 Jahren zog er jedoch einen Schlussstrich drunter. Was er auch mit 93 beibehält, ist das Golfen. „Ich bin da der Älteste.“

Durch ihren Mann landete auch Edith Gieseking im Schuldienst, unterrichtete Religion in der Grundschule, gestaltete zehn Jahre den Kindergottesdienst in Edemissen. „Beides hat mir sehr viel Freude gemacht“, sagt sie.

Mit allen Enkelkindern in die Ferien gereist

Wenngleich sie früher einen anderen Berufswunsch hatte. „Ich wollte Fotografin werden“, erzählt sie. Ihr Vater hatte aber ganz andere Pläne. Er war Schneidermeister – und so begann sie eine Schneiderlehre, arbeitete nach Abschluss der Lehre eineinhalb Jahre als Gesellin. Dann begann die Familienzeit. Die Kinder kamen zur Welt, zwei Mädchen, ein Junge.

Acht Enkelkinder gehören heute zur Familie – und sie werden zum Ehrentag der Großeltern alle anreisen, einige von weit her, aus Budapest, Maastricht, Zürich, Freiburg. „Wir sind sehr dankbar, dass wir die Großkinder haben“, sagen Edith und Gerhard Gieseking und erzählen von vielen Ferien, die sie gemeinsam verbracht haben. Dabei gab es eine Bedingung: „Die Eltern sind nicht dabei.“ Und das habe wunderbar geklappt – auch wenn Sebastian, der Jüngste, als Dreijähriger mal verloren ging. Das passierte aber nur ein Mal. „Wir haben ihm dann einen Luftballon an die Hose gebunden. So konnten wir immer sehen, wo er ist.“

„Was der eine nicht kann, kann der andere“

Auch viele Klassenausflüge begleitete das Lehrer-Ehepaar – aber sie waren auch allein unterwegs. „Jerusalem, Bali, Kanada, USA, Sowjetunion“, zählen sie auf. Jetzt, im Alter, ist der Radius deutlich kleiner geworden, der Alltag nicht immer einfach. „Wir helfen uns gegenseitig – was der eine nicht kann, kann der andere. Und wir haben sehr viel Freude an unserem Garten.“ Dort haben sie Unterstützung wie auch im Haushalt.

Das Fotografieren hat Edith Gieseking (86) übrigens nicht mehr angefangen, auch nicht als Hobby. Dafür ist sie eine ganz wunderbare Töpferin geworden. Ihre Figuren ziehen den Betrachter durch ihre ansprechenden, lebensechten und ausdrucksvollen Gesichter in Bann. Na, und auch in der Literaturgruppe wirkte sie mit. „Wir haben immer alles gemeinsam gemacht.“ Und auch das teilen sie: „Wir sind fest verwurzelt im christlichen Glauben.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de